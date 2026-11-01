В Кировском районе BMW съехала в кювет и врезалась в дерево
В Кировском районе Ленинградской области в ДТП с участием BMW пострадали три человека, в том числе 11-летняя школьница. За рулем иномарки находилась 18-летняя девушка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла в деревне Войбокало: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
«В результате ДТП пострадали трое: водитель иномарки и двое пассажиров — 18-летний юноша и 11-летняя семиклассница. Все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.
По факту аварии организована проверка.