В Кировском районе BMW съехала в кювет и врезалась в дерево

В Кировском районе Ленинградской области в ДТП с участием BMW пострадали три человека, в том числе 11-летняя школьница. За рулем иномарки находилась 18-летняя девушка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.