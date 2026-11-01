Около тысячи участников посетили фестиваль научной фантастики «Аэлита»
В молодежном кластере «Салют» в Екатеринбурге прошло торжественное открытие фестиваля «Аэлита». Мероприятие вернулось после многолетнего перерыва в новом формате. Программа объединила писателей, ученых, предпринимателей и студентов вокруг разговора о будущем.
Организаторами события выступили Уральский федеральный университет (УрФУ) и группа компаний UDV. Они переосмыслили концепцию и трансформировали фестиваль в масштабный интеллектуальный проект. Среди заявленных тем — космос, городская среда, искусственный интеллект и современные технологии. На двух сценах для участников подготовили дискуссии, лекции, книжную ярмарку, игры, конкурсы и показ нейросетевого кино.
«Мы вышли за рамки литературной премии. Это попытка вовлечь людей в осознание того, куда же мы все идем. В рамках данного фестиваля нам удалось собрать тот формат, который мы и хотели — приехали федеральные спикеры, у нас очень интересные лекции. Они действительно обогащают нас. Мы планируем делать такого рода встречи регулярными»,— рассказал технологический предприниматель, организатор фестиваля Андрей Антипинский.
Программу открыл блок выступлений «Человек и город». Ректор УрФУ Илья Обабков рассказал о применении искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. В своей лекции «Студент с нейросетью против профессора: кто кого учит» он объяснил, что ИИ значительно ускоряет подготовку текстов, презентаций и программного кода.
Однако он не заменит преподавателя в главном — постановке точного вопроса, проверке достоверности ответа, формировании понимания у студента и ответственности за результат. «Люди отдыхают, как и должно быть, а нейросети работают. Но что-то в этом процессе сбоит. Как только мы приводим понятие "ответственности", доверие к качеству и безопасности результата — нейросеть начинает проигрывать»,— уточнил Илья Обабков.
Фестиваль фантастики «Аэлита» впервые провели в Свердловске в 1981 году (с 1991 года — Екатеринбург). За десятилетия он стал заметным событием для писателей и читателей фантастики, а его премию получали Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев и Сергей Лукьяненко. Гостем фестиваля был и американский фантаст Роберт Шекли.