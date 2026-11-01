Около тысячи участников посетили фестиваль научной фантастики «Аэлита»

«Мы вышли за рамки литературной премии. Это попытка вовлечь людей в осознание того, куда же мы все идем. В рамках данного фестиваля нам удалось собрать тот формат, который мы и хотели — приехали федеральные спикеры, у нас очень интересные лекции. Они действительно обогащают нас. Мы планируем делать такого рода встречи регулярными»,— рассказал технологический предприниматель, организатор фестиваля Андрей Антипинский.