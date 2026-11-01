Следователи проверят сообщения о нарушении прав жителей Шахт

Отмечается, что проверку организовали после выхода сюжета на федеральном телеканале. В эфире сообщалось, что предприятие, занимающееся сбором и обработкой сточных вод, значительно повысило плату за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ. Это, в свою очередь, привело к убыткам коммерческих организаций. При этом компания, как утверждалось в сюжете, не обслуживает инженерные сети и не обеспечивает приемку и очистку стоков, из-за чего сточные воды регулярно разливаются на рельеф местности.