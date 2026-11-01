Следователи проверят сообщения о нарушении прав жителей Шахт
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по сообщениям о нарушении прав жителей города Шахты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Отмечается, что проверку организовали после выхода сюжета на федеральном телеканале. В эфире сообщалось, что предприятие, занимающееся сбором и обработкой сточных вод, значительно повысило плату за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ. Это, в свою очередь, привело к убыткам коммерческих организаций. При этом компания, как утверждалось в сюжете, не обслуживает инженерные сети и не обеспечивает приемку и очистку стоков, из-за чего сточные воды регулярно разливаются на рельеф местности.
В публикации также прозвучали сведения о деятельности местной жительницы — бенефициарного владельца компании. По данным телеканала, ранее она руководила промышленным комбинатом и принуждала сотрудников приобретать акции предприятия. Дивиденды владельцам акций выплачены не были, впоследствии завод признали банкротом.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад с учетом доводов, озвученных в телеэфире. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.