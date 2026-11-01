Фигурист Петр Гуменник одержал победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске
Участник Олимпиады в Милане по фигурному катанию Петр Гуменник завоевал золотую медаль на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. Спортсмен выиграл и короткую, и произвольную программы, набрав в сумме 287,23 балла, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Его преимущество над ближайшим соперником составило более 21 балла.
Серебряным призером стал Николай Угожаев (265,57 балла). Бронзу завоевал Даниил Самсонов (251 балл), который поднялся на третье место с шестого после короткой программы.
Третий этап серии завершится 1 ноября, когда будут подведены итоги в соревнованиях среди девушек. Четвертый этап российской серии Гран-при пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 ноября.
Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Перед вылетом в Милан у него возникли проблемы с авторскими правами на музыку для короткой программы. Из-за этого форс-мажора спортсмену пришлось выступать под новую для себя композицию.