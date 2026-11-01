Фигурист Петр Гуменник одержал победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Перед вылетом в Милан у него возникли проблемы с авторскими правами на музыку для короткой программы. Из-за этого форс-мажора спортсмену пришлось выступать под новую для себя композицию.