Пожар в торговом центре во Всеволожске полностью потушили утром 1 ноября
Пожар в торговом центре в микрорайоне Котово Поле во Всеволожске Ленинградской области полностью ликвидировали утром 1 ноября. После того как открытое горение удалось остановить поздно вечером 31 октября, пожарные продолжали проливать конструкции здания в течение ночи, пишет 47news.
Возгорание началось около 20:30 31 октября. Площадь пожара составила 2250 кв. м. С открытым огнём справились в 23:55, однако конструкции на площади 200 кв. м продолжали тлеть до утра.
На месте работали дежурные смены шести пожарных частей. Из соседних домов эвакуировали 65 человек, в том числе 20 детей. На втором этаже торгового центра людей не было.
Всеволожская городская прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит, как в торговом центре были обеспечены меры пожарной профилактики и организовано пожаротушение.