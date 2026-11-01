В детсаду «Журавлик» в Аксае завершили отделку стен и укладку плитки
В Аксае продолжается капитальный ремонт детского сада «Журавлик». В здании завершили штукатурку и окраску стен, укладку керамической плитки в санузлах, пищеблоке и медицинском кабинете, а также устройство фартуков в группах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По данным властей, на объекте установили межкомнатные двери и перила на лестничных маршах. Сейчас подрядчик укладывает линолеум, монтирует подвесные потолки и слаботочные системы. На фасаде здания ведутся работы по монтажу вентилируемой конструкции и облицовке входных групп.
В котельной завершены кладка кирпичных перегородок и оштукатуривание стен. Оборудование прошло опрессовку. Завершается также монтаж пожарных лестниц.