В детсаду «Журавлик» в Аксае завершили отделку стен и укладку плитки

В Аксае продолжается капитальный ремонт детского сада «Журавлик». В здании завершили штукатурку и окраску стен, укладку керамической плитки в санузлах, пищеблоке и медицинском кабинете, а также устройство фартуков в группах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.