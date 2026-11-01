Свердловчане смогут написать этнографический диктант на 200 площадках

«Главная задача диктанта — не столько проверить знания, сколько побудить людей интересоваться культурой своего народа и народов, которые живут рядом с нами. Когда мы лучше понимаем друг друга, нам легче сохранять межнациональный мир и согласие»,— отметила региональный координатор акции Елена Губина.