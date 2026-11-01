Свердловчане смогут написать этнографический диктант на 200 площадках
В Свердловской области зарегистрировали около 200 площадок для проведения просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Мероприятие пройдет с 3 по 12 ноября в очном формате. В этот год акция пройдет в 11-й раз.
«Главная задача диктанта — не столько проверить знания, сколько побудить людей интересоваться культурой своего народа и народов, которые живут рядом с нами. Когда мы лучше понимаем друг друга, нам легче сохранять межнациональный мир и согласие»,— отметила региональный координатор акции Елена Губина.
Одной из центральных площадок в Екатеринбурге станет Храм-памятник на Крови. Еще одна площадка откроется в Свердловской областной межнациональной библиотеке имени П. П. Бажова на улице Бардина, 28. Там организуют телемост с детской библиотекой имени А. С. Пушкина в Могилеве.
К акции присоединится авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рейса Екатеринбург—Калининград 4 ноября смогут выполнить задания во время полета.
Всего площадки откроются в 42 муниципальных образованиях региона. Взрослым участникам предстоит ответить на 30 общефедеральных вопросов, детям — на 20. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальный результат — 100 баллов.