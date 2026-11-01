В Самаре подросток на электросамокате сбил ребенка
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Советском районе
В субботу, 31 октября, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в 15:55 (MSK+1) подросток, управляя электросамокатом, двигался по Колодезному переулку со стороны улицы Советской Армии в направлении Карбышева. Он допустил наезд на девочку, которая шла в попутном направлении.
В результате происшествия пострадали пешеход и пассажир электросамоката — девушка-подросток. Обе госпитализированы.
По данным ведомства, всего 31 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек и один погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 591 нарушение ПДД РФ, в том числе восемь нарушений правил перевозки детей и 18 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.