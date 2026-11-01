В Самаре подросток на электросамокате сбил ребенка

По данным ведомства, всего 31 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек и один погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 591 нарушение ПДД РФ, в том числе восемь нарушений правил перевозки детей и 18 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.