Сосед по общежитию в Сочи украл у пенсионерки 190 тысяч рублей
Полицейские Сочи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении 53-летнего местного жителя. Он подозревается в краже у 83-летней соседки 190 тыс. руб. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщили в краевом ГУ МВД, со слов сочинки, из ее комнаты в общежитии пропали деньги и она предположила, что к хищению может быть причастен ее сосед. Он по просьбе потерпевшей сменил личинку замка на двери в ее комнату и оставил себе дубликат ключа. Затем в отсутствие пенсионерки проник в ее жилище и похитил сбережения. Подозреваемый успел потратить всю сумму.