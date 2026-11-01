Сосед по общежитию в Сочи украл у пенсионерки 190 тысяч рублей

Как сообщили в краевом ГУ МВД, со слов сочинки, из ее комнаты в общежитии пропали деньги и она предположила, что к хищению может быть причастен ее сосед. Он по просьбе потерпевшей сменил личинку замка на двери в ее комнату и оставил себе дубликат ключа. Затем в отсутствие пенсионерки проник в ее жилище и похитил сбережения. Подозреваемый успел потратить всю сумму.