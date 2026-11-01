Нижегородские власти призвали не создавать ажиотаж на АЗС после атаки БПЛА

Правительство Нижегородской области сообщило, что система снабжения региона топливом работает устойчиво, и призвало автомобилистов не создавать ажиотаж на АЗС и заправляться по потребности. «Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации», — говорится в сообщении.