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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Приволжье

Более 100 беспилотников сбили над Нижегородской областью

Свыше сотни беспилотников сбили над Нижегородской областью в ночь на 1 ноября, сообщил губернатор Глеб Никитин. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что дроны повредили промышленное предприятие в Кстовском районе и объект коммунальной инфраструктуры. Росавиация ночью вводила ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Оперативные службы устраняют последствия атаки, во время работ возможны отключение электричества, а также перебои с отоплением и горячей водой, отметили власти.
Нижегородцам, имущество которых пострадало от атаки, обещана помощь.
Владимир Зубарев