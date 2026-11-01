Более 100 беспилотников сбили над Нижегородской областью
Свыше сотни беспилотников сбили над Нижегородской областью в ночь на 1 ноября, сообщил губернатор Глеб Никитин. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что дроны повредили промышленное предприятие в Кстовском районе и объект коммунальной инфраструктуры. Росавиация ночью вводила ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода.
Оперативные службы устраняют последствия атаки, во время работ возможны отключение электричества, а также перебои с отоплением и горячей водой, отметили власти.
Нижегородцам, имущество которых пострадало от атаки, обещана помощь.