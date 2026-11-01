В Самаре перекроют центр города на время Парада Памяти

Движение, в том числе средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет закрыто с 07:00 до 14:00 (MSK+1) 7 ноября на четырех участках: по улице Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), по Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской), по Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской) и по Фрунзе (от Шостаковича до Вилоновской).