В Самаре перекроют центр города на время Парада Памяти
В историческом центре 7 ноября ограничат движение и парковку
В Самаре 7 ноября пройдет Парад Памяти, посвященный военному параду 1941 года в Куйбышеве. В связи с подготовкой и проведением праздника городские власти вводят временные ограничения для транспорта. Об этом сообщила администрация.
Движение, в том числе средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет закрыто с 07:00 до 14:00 (MSK+1) 7 ноября на четырех участках: по улице Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), по Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской), по Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской) и по Фрунзе (от Шостаковича до Вилоновской).
Кроме того, на этих же участках с 18:00 6 ноября до 14:00 7 ноября будет запрещена остановка и стоянка транспорта, включая СИМ. Отдельно вводится запрет на остановку и парковку в периметре площади имени Куйбышева: он будет действовать с 07:00 2 ноября до 22:00 7 ноября.
Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобили с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.
Общественный транспорт 7 ноября с 07:00 до 14:00 будет работать по скорректированным схемам: объезд в обоих направлениях предусмотрен для автобусов № 24 и № 91.