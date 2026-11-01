Октябрь 2026 года стал третьим по теплу в истории наблюдений в Петербурге

Вторая половина октября со средней температурой +8,5 градуса также вошла в тройку самых теплых за весь период наблюдений. Более высокие показатели были зафиксированы только в 1909 году, когда средняя температура составила +9,1 градуса, и в 2024-м — +8,6 градуса.