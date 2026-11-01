Октябрь 2026 года стал третьим по теплу в истории наблюдений в Петербурге
Октябрь 2026 года занял третье место по температуре за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. Средняя температура воздуха составила около +9 градусов, уступив рекордному показателю 1909 года всего 0,2 градуса. Об этом 1 ноября сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Самой теплой стала последняя декада месяца: ее средняя температура превысила предыдущий рекорд, установленный в 1937 году, на 0,7 градуса. Особенно высокие показатели зафиксировали 25–27 октября — в течение трех ночей подряд в Санкт-Петербурге обновлялись температурные рекорды.
Наиболее заметным стало 26 октября. Днем воздух прогрелся до +13,1 градуса, превысив рекорд 2019 года. Среднесуточная температура достигла +12,4 градуса — максимального значения для этой даты за всю историю наблюдений.
Вторая половина октября со средней температурой +8,5 градуса также вошла в тройку самых теплых за весь период наблюдений. Более высокие показатели были зафиксированы только в 1909 году, когда средняя температура составила +9,1 градуса, и в 2024-м — +8,6 градуса.