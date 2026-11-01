В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность в 15 муниципалитетах

Предупреждение будет действовать до конца суток 1 ноября и в течение всего 2 ноября. В министерстве рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров, не сжигать сухую траву и камыш, а также соблюдать осторожность при обращении с огнем. В ведомстве отдельно напомнили об опасности оставленных в лесу горящих спичек и окурков.