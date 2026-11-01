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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность в 15 муниципалитетах

В 15 муниципалитетах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Предупреждение будет действовать до конца суток 1 ноября и в течение всего 2 ноября. В министерстве рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров, не сжигать сухую траву и камыш, а также соблюдать осторожность при обращении с огнем. В ведомстве отдельно напомнили об опасности оставленных в лесу горящих спичек и окурков.
Константин Соловьев