В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность в 15 муниципалитетах
В 15 муниципалитетах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Предупреждение будет действовать до конца суток 1 ноября и в течение всего 2 ноября. В министерстве рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров, не сжигать сухую траву и камыш, а также соблюдать осторожность при обращении с огнем. В ведомстве отдельно напомнили об опасности оставленных в лесу горящих спичек и окурков.