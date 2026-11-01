Мошенники под видом проверки денег забрали у жительницы Бузулука полмиллиона рублей
20-летнего фигуранта отправили в СИЗО
Бузулукский районный суд отправил под стражу 20-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, 29 октября жительнице Бузулука позвонили неизвестные и под предлогом проверки подлинности денежных средств, а также под угрозой уголовного преследования завладели ее деньгами. Похищенная сумма составила 550 тыс. руб.
Как сообщила пресс-служба суда, силовики задержали подозреваемого в тот же день. Он признал свою вину. Выяснилось, что у фигуранта нет постоянного места работы и жилья. Суд отправил его в СИЗО до 29 декабря.