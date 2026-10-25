Краснодарский край удержал лидерство в России по числу погибших в ДТП

Для справки: за восемь месяцев 2025 года в Краснодарском крае в результате ДТП погибли 532 человека, в Московской области — 514, в Ростовской области — 324. Годом ранее в Краснодарском крае в дорожных авариях погибли 571 человек, в Московской области — 463 человека, в Ростовской области — 382 человека. Число погибших в Краснодарском крае за восемь месяцев 2023 года составило 554 человека, в Московской области — 499 человек, в Ростовской области — 350 человек.