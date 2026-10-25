Краснодарский край удержал лидерство в России по числу погибших в ДТП
За восемь месяцев 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на Кубани погибло 462 человека. Это первое место в стране по показателю смертности в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
На втором месте по количеству смертей в дорожных авариях находится Московская область (423 человека), на третьем — Ростовская область (347 погибших). Также в пятерку антирейтинга вошли Санкт-Петербург и Ленобласть, где зарегистрировано 328 погибших в ДТП, а также Республика Башкортостан — 248 человека.
Для справки: за восемь месяцев 2025 года в Краснодарском крае в результате ДТП погибли 532 человека, в Московской области — 514, в Ростовской области — 324. Годом ранее в Краснодарском крае в дорожных авариях погибли 571 человек, в Московской области — 463 человека, в Ростовской области — 382 человека. Число погибших в Краснодарском крае за восемь месяцев 2023 года составило 554 человека, в Московской области — 499 человек, в Ростовской области — 350 человек.
Всего на территории России за восемь месяцев текущего года погибли 9171 человек, что на 913 меньше, чем с января по сентябрь 2025 года.