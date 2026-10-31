На Кубани иномарка съехала с дороги, пострадали трое подростков
В Каневском районе Краснодарского края легковой автомобиль съехал с проезжей части, в результате чего пострадали четыре человека, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным ведомства, утром 26-летний житель Выселковского района, управляя автомобилем Chevrolet Spark, двигался в направлении станицы Каневской со стороны станицы Челбасской. Молодой человек не выбрал безопасную скорость движения с учетом погодных условий, в результате чего машина вылетела с дороги.
Отмечается, что в салоне иномарки в момент ДТП находились четыре пассажира. Среди них — трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 17 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.