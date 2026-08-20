Axios: США создали тайный коридор в Ормузском проливе для вывода нефти

Вооруженные силы США создали тайный судоходный коридор в Ормузском проливе для транспортировки миллионов баррелей нефти ежедневно. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, операция продолжается последние несколько недель. Каждую ночь от 15 до 20 танкеров проходят под контролем американских военных через южный канал вдоль побережья Омана. Это позволяет выводить из Персидского залива на мировой рынок около 10 млн баррелей нефти в день. Это составляет около половины довоенного объема и помогает сдерживать резкий рост цен на энергоносители.

США обеспечивают безопасность как груженных нефтью танкеров на выходе из залива, так и порожних судов, заходящих под загрузку, отмечает Axios. Координация действий и формирование списков судов ведутся из штаб-квартиры сухопутных войск в Форт-Брэгге в Северной Каролине.

Проведение операции стало возможным после двухнедельной кампании Центрального командования США по уничтожению иранских радаров и систем морского наблюдения. Президент США Дональд Трамп в комментарии Axios подтвердил транспортировку нефти через пролив.