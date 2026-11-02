Прощальный всплеск ипотеки

Объем выданных жилищных кредитов в СЗФО в сентябре 2026 года оказался на 70% выше показателя предыдущего месяца: банки выдали ипотеки на 72,832 млрд рублей против 42,746 млрд рублей в августе 2026 года, следует из опубликованной Банком России статистики. В Петербурге в сентябре было выдано ипотеки на 36,192 млрд рублей, здесь рост по сравнению с августом 2026 года оказался еще более внушительным — на 85%, в предыдущем месяце банки выдали кредитов на 42,746 млрд рублей. Участники рынка такой рост связывают с желанием заемщиков «успеть в последний вагон»: с 1 октября этого года были ужесточены правила предоставления льготной семейной ипотеки.