Прощальный всплеск ипотеки
В сентябре объемы выдачи жилищных кредитов в Петербурге выросли на 85%
Объем выданных жилищных кредитов в СЗФО в сентябре 2026 года оказался на 70% выше показателя предыдущего месяца: банки выдали ипотеки на 72,832 млрд рублей против 42,746 млрд рублей в августе 2026 года, следует из опубликованной Банком России статистики. В Петербурге в сентябре было выдано ипотеки на 36,192 млрд рублей, здесь рост по сравнению с августом 2026 года оказался еще более внушительным — на 85%, в предыдущем месяце банки выдали кредитов на 42,746 млрд рублей. Участники рынка такой рост связывают с желанием заемщиков «успеть в последний вагон»: с 1 октября этого года были ужесточены правила предоставления льготной семейной ипотеки.
По данным отчетности ЦБ, общая задолженность регионов Северо-Запада по ипотеке достигла 2,491 трлн рублей, из которых просроченная составляет 23,668 млрд рублей. В сентябре 2026 года в СЗФО было оформлено 13 878 ипотечных кредитов, тогда как в августе было выдано 9374 кредита. В предыдущие месяцы также число выданных кредитов держалось в диапазоне 8–11 тыс. штук. Всплеск случился в июне, первоначально изменения в правилах выдачи семейной ипотеки ожидались рынком с 1 июля 2026 года.
В Петербурге в сентябре 2026 года выдано 5698 ипотечных кредитов. В Ленинградской области в сентябре оформили 1989 ипотечных кредитов на 10,749 млрд рублей (рост в объемах кредитования сопоставим с петербургским: на 85% больше по сравнению с августом 2026 года).
Как говорят эксперты рынка, столь значительный по сравнению с предыдущими месяцами рост объемов выдачи кредитов связан с тем, что с 1 октября 2026 года были изменены правила выдачи льготной семейной ипотеки, что побудило потенциальных заемщиков, поспешить с оформлением ипотеки по старым правилам.
По итогам октября участники рынка ожидают серьезного падения в объемах выданных жилищных кредитов.
Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург», предполагает, что в четвертом квартале 2026 года спрос окажется ниже среднегодового уровня. «После ажиотажного всплеска в сентябре ожидается спад: часть покупателей, которые планировали улучшение жилищных условий, вышли на сделку раньше, опасаясь ужесточения семейной ипотеки. Это отчасти компенсирует снижение спроса в оставшиеся месяцы года, однако рынку предстоит искать новый баланс»,— рассуждает эксперт.
Он указывает, что прежние инструменты поддержки утратят эффективность, поэтому начнется их замещение. «Участники рынка понимают, что спрос потребует новых форматов стимулирования. В их числе — рассрочки, комбинированные ипотечные программы с банками и субсидирование рыночной ставки. Этот механизм компании уже начали активно внедрять»,— говорит господин Бушуев.
По данным TrendAgent, доля сделок с рассрочкой в Петербурге в октябре резко выросла: с 13,75% в сентябре до 33,67% в октябре. За месяц показатель увеличился почти в 2,5 раза. «На фоне дорогой рыночной ипотеки и исчерпания льготных программ рассрочка снова стала главным способом закрыть сделку: без нее часть спроса просто не доходит до договоров долевого участия»,— отмечает Вера Голубева, бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге.
Она констатирует, что в целом рынок новостроек остается рынком покупателя с осторожным спросом. «Люди выбирают дольше, торгуются жестче и смотрят не только на цену метра, но и на условия оплаты. Девелоперы конкурируют уже не столько ценой, сколько гибкостью графика платежей. Октябрьский скачок доли рассрочек это подтверждает: без мягкого входа продажи буксуют, с ним — держатся»,— делится госпожа Голубева.
Еще одно возможное направление — адресные программы для семей с одним или двумя детьми. «Даже после изменения условий семейной ипотеки сохраняются варианты кредитования по ставке 6%, например при первоначальном взносе от 50% стоимости жилья для семей с одним ребенком. Поэтому задача девелоперов и банков — разработать механизмы, которые позволят покупателям сформировать такой взнос. Это могут быть рассрочки с последующим переходом на ипотеку или другие комбинированные решения»,— резюмирует господин Бушуев.