Пензенский губернатор ухудшил положение в рейтинге глав регионов

В январе-феврале господин Мельниченко также находится на 47 месте. В марте-апреле его позиция выросла до 42-й, в мае-июне он потерял две позиции, а в июле-августе опустился еще на одну. Пензенский губернатор сохраняет свое место во второй группе рейтинга в течение десяти месяцев.