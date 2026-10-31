Пензенский губернатор ухудшил положение в рейтинге глав регионов
Имидж подпортила зачистка после выборов
Глава Пензенской области Олег Мельниченко расположился на 47 строчке национального рейтинга губернаторов в сентябре-октябре. Список составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
В январе-феврале господин Мельниченко также находится на 47 месте. В марте-апреле его позиция выросла до 42-й, в мае-июне он потерял две позиции, а в июле-августе опустился еще на одну. Пензенский губернатор сохраняет свое место во второй группе рейтинга в течение десяти месяцев.
Эксперты «Национального рейтинга» отмечают, что в сентябре-октябре негативные оценки работы Олега Мельниченко преобладали, несмотря на его уверенное переизбрание. По их словам, его электоральный успех по сравнению с предыдущими выборами следует принимать с оговорками.
Положительные отклики получили программа регионального семейного капитала, поддержка участников СВО и их семей, развитие Нижнеломовского района, куда с 2020 года направили более 2,5 млрд руб., а также награда Минкультуры РФ за вклад в проект «Пушкинская карта». Самым резонансным событием аналитики назвали задержания бывшего председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева и депутата Законодательного собрания Ивана Николаева, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Они произошли через месяц после губернаторских выборов. Негативный фон усилили и сообщения о задержках с подачей тепла.
За прошедший период рейтинг возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов (Татарстан), Айсен Николаев (Якутия) и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В аутсайдерах оказались Андрей Клычков (Орловская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Федор Щукин (Дагестан), Юрий Зайцев (Марий Эл), Валентин Коновалов (Хакасия).