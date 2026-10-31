Глава Астраханской области опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов
Главным итогом осени стали успешные двойные выборы
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин занял 63 место в национальном рейтинге глав регионов в сентябре-октябре. Список представил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
С июля-августа господин Бабушкин опустился только на одну строчку. В третьей группе рейтинга глава Астраханской области находится с мая-июня. С января по апрель губернатор входил во вторую группу и располагался на 57 и 58 местах.
Работу Игоря Бабушкина в сентябре-октябре директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко оценивает как результативную. Глава Астраханской области возглавил список «Единой России» и показал второй после Волгограда результат в Нижнем Поволжье: явка составила более 55%, партию поддержали около 58% избирателей. Его команда «предсказуемо» выиграла выборы в облдуму. По словам господина Серенко, Игорь Бабушкин фактически «провел через двойные выборы перезагрузку региональной политической системы».
Осенью губернатор лично занимался дорожными работами, электросетями и газификацией, а также следил за ситуацией с топливом, отмечает политолог. В начале октября господин Бабушкин взял на личный контроль реконструкцию Северных очистных сооружений канализации в Приволжском районе, которые обеспечивают водоотведение для большинства жителей Астрахани. Как и в других регионах, в Астраханской области до полного преодоления бензинового кризиса еще далеко, но очереди на заправках сокращаются. «С августа астраханский губернатор не упускает из-под личного контроля ситуацию с бензином. 24 октября Игорь Бабушкин заявил об увеличении объемов поставок ГСМ в регион, что позволило возобновить работу всех АЗС сети „Лукойл“», — отмечает Андрей Серенко.
Положительным итогом осени политолог называет и орден «Достык» I степени, который Игорь Бабушкин получил от президента Казахстана за укрепление добрососедских связей.
Лидерами рейтинга в сентябре-октябре стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов (Татарстан), Айсен Николаев (Якутия) и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Внизу списка расположились Андрей Клычков (Орловская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Федор Щукин (Дагестан), Юрий Зайцев (Марий Эл), Валентин Коновалов (Хакасия).