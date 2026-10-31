Глава Астраханской области опустился на одну строчку в рейтинге губернаторов

Работу Игоря Бабушкина в сентябре-октябре директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко оценивает как результативную. Глава Астраханской области возглавил список «Единой России» и показал второй после Волгограда результат в Нижнем Поволжье: явка составила более 55%, партию поддержали около 58% избирателей. Его команда «предсказуемо» выиграла выборы в облдуму. По словам господина Серенко, Игорь Бабушкин фактически «провел через двойные выборы перезагрузку региональной политической системы».