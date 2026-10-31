В 2026 году спрос на путевки в санатории Кубани удвоился
В 2026 году спрос на размещение в санаториях Краснодарского края увеличился в два раза год к году. Кубанские здравницы занимают второе место по популярности у россиян, уступая только санаториям Ставропольского края. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях Краснодарского края достигла 15,1 тыс. руб. — на 22% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования составляет пять ночей, без изменений год к году. Наиболее популярны здравницы Сочи и Анапы.
«Глубина бронирования становится короче, сроки пребывания в санатории сокращаются, в путевке снижается доля медицинской составляющей. При этом в отелях в сценарий отдыха включается все больше оздоровительных процедур. Конкуренция за гостя, который заботится о своем здоровье, усиливается. Растет популярность программ, направленных на велнес, оздоровление и активное долголетие, увеличивается доля гостей 35-45 лет, путешествующих как семьей, так и в одиночку. Все большая доля гостей при поиске отеля или санатория пользуется технологиями искусственного интеллекта»,- рассказал генеральный директор ООО «Санаторий имени М. В. Фрунзе» Арсен Некрасов.
По данным Краснодарстата, в 2025 году в Краснодарском крае работало 186 санаторно-курортных организаций. Количество ночевок в сравнении с 2024 годом сократилось на 11,7% - до 15,3 млн. Доходы здравниц уменьшились с 69,7 млрд в 2024 году до 67,8 млрд руб. (без НДС, акцизов и аналогичных платежей), что в первую очередь связано с чрезвычайной ситуацией, ставшей результатом разлива нефтепродуктов в Черном море. В 2024 году в сравнении с 2023 годом доходы санаторно-курортных организаций Краснодарского края выросли на 17%, а количество ночевок увеличилось с 16,7 млн до 17,4 млн.
Подробнее о том, почему вырос спрос на путевки в санатории Кубани и Ставрополья — в материале «Курортный ренессанс».