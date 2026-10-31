В 2026 году спрос на путевки в санатории Кубани удвоился

По данным Краснодарстата, в 2025 году в Краснодарском крае работало 186 санаторно-курортных организаций. Количество ночевок в сравнении с 2024 годом сократилось на 11,7% - до 15,3 млн. Доходы здравниц уменьшились с 69,7 млрд в 2024 году до 67,8 млрд руб. (без НДС, акцизов и аналогичных платежей), что в первую очередь связано с чрезвычайной ситуацией, ставшей результатом разлива нефтепродуктов в Черном море. В 2024 году в сравнении с 2023 годом доходы санаторно-курортных организаций Краснодарского края выросли на 17%, а количество ночевок увеличилось с 16,7 млн до 17,4 млн.