Курортный ренессанс
Почему растет спрос на путевки в санатории Кубани и Ставрополья
Санаторный отдых в России переживает тектонический сдвиг: из «лечебниц для пенсионеров» здравницы Кубани и Ставрополья превращаются в современные курортные кластеры с центрами превентивной медицины. Несмотря на то, что доля санаториев в общем объеме бронирований остается скромной (до 1%), спрос на них в 2026 году показал двукратный рост в Краснодарском крае и уверенную динамику на Ставрополье. Участники рынка заявляют о трендах на семейный отдых и омоложение аудитории, а также о сокращении глубины бронирования.
В 2026 году спрос на размещение в санаториях Краснодарского края увеличился в два раза год к году, а Ставрополья — на 16%. При этом здравницы по-прежнему занимают небольшую долю в общей структуре бронирований: до 1% в каждом из регионов. В 2026 году Ставрополье лидирует по количеству бронирований санаториев среди всех внутрироссийских направлений. Кубань занимает второе место по популярности. Такие данные предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Среди направлений Ставропольского края по количеству бронирований санаториев лидирует Кисловодск. В Краснодарском крае наиболее популярны здравницы Сочи и Анапы.
«Санаторный отдых все меньше воспринимается как сезонная поездка и все чаще становится частью системного подхода к здоровью. Мы видим, что люди планируют такие путешествия не только на лето или период отпусков. Весной и осенью востребованы программы диагностики и восстановления, зимой — форматы, связанные с укреплением организма, снижением уровня стресса и профилактикой, летом — семейный отдых и более продолжительные заезды. Это связано с изменением отношения к собственному здоровью: гости хотят не просто отдохнуть, а получить комплексный результат — пройти диагностику, восстановить силы, скорректировать образ жизни и сформировать полезные привычки, которые можно сохранить после возвращения домой»,— рассказывает генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА» (Кавказские Минеральные Воды) Марина Азарова.
Для санаторно-курортной отрасли Кавминвод (КМВ) 2026 год стал «годом контрастов», отмечает директор по развитию геотермального курорта «Машук Аква-Терм» Мария Толстых. По словам эксперта, в первом квартале спрос снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, особенно заметно — в объектах размещения категорий «четыре и пять звезд».
«Это связано со стагнацией потребительского спроса на фоне геополитических вызовов начала года и традиционным сезонным спадом. Однако уже во втором квартале ситуация стабилизировалась, а к третьему кварталу спрос не только вернулся к показателям 2025 года, но даже превысил их. Согласно ожиданиям профильных ведомств, туристическая привлекательность КМВ в этом году вырастет на 15–20% по сравнению с прошлым годом»,— говорит Мария Толстых.
Средний показатель загрузки курорта «Машук Аква-Терм» в 2026 году сохранился на уровне плановых 70%. По словам Марии Толстых, такой результат достигнут за счет диверсификации предложения: кластер включает форматы размещения уровня «четыре-пять звезд» и предлагает разные по наполнению, продолжительности и стоимости программы оздоровления, что позволяет управлять спросом и поддерживать стабильную загрузку.
На всесезонном спа-курорте Miracleon (Анапа) средняя загрузка в высокий сезон составила около 65%. «После открытия пляжей Анапы мы зафиксировали рост количества звонков и бронирований, однако окно бронирования значительно сократилось: многие гости принимают решение о поездке буквально за несколько дней до заезда»,— отмечают в пресс-службе курорта.
Это наблюдение подтвердили все опрошенные представители здравниц. «Если раньше стандартной практикой для наших гостей было заблаговременное планирование (за несколько месяцев), то сейчас этот показатель существенно сократился. Это связано в первую очередь с факторами внешней среды, проблемами с логистикой, замедлением экономического роста и, как следствие, неуверенностью людей в завтрашнем дне. Средняя загрузка при этом остается на уровне прошлого года, но достигается за счет более гибкого реагирования на изменения спроса»,— поясняет коммерческий директор санатория «Русь» (Ессентуки) Мурат Муртазов.
Плавающий тариф
По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи в санаториях Краснодарского края и Ставрополья превышает аналогичный показатель прошлого года на 22% и достигает 15,1 тыс. и 13,5 тыс. руб. соответственно. Средняя продолжительность поездки на Кубань, как и годом ранее, составляет пять ночей, а на Ставрополье за год увеличилась с пяти до шести ночей.
В санатории «Русь» ценник на лечение и оздоровление в 2026 году вырос. При этом ситуация с нестабильностью спроса, по словам Мурата Муртазова, потребовала вливания дополнительных бюджетов в рекламу и запуска специальных акций, что позволило добиться роста среднего чека.
Аналогичный путь адаптации к новым условиям выбрали и многие другие участники рынка. «В течение года мы запускаем специальные предложения с ограниченным периодом действия и формируем разные условия бронирования, в том числе отдельные тарифы при длительном проживании»,— рассказывают в пресс-службе курорта Miracleon.
Акционные предложения и специальные тарифы считают драйвером для привлечения гостей, которые раньше откладывали бронирование, на курорте «Машук Аква-Терм». По словам Марии Толстых, стоимость путевок в 2026 году сохранилась на прошлогоднем уровне.
Здоровье под ключ
Один из главных трендов санаторно-курортной отрасли — стирание границ между классическим советским санаторием и современным медицинским центром с инновационным оборудованием, говорит генеральный директор санатория «Кристалл» (Сочи) Борис Анкудинов. «Гость хочет получить не отдельную услугу, а продуманный сценарий пребывания, в котором медицинская составляющая органично сочетается с комфортом и возможностями для полноценного отдыха»,— отмечает эксперт.
Другой тренд — круглогодичность. По словам Бориса Анкудинова, развитие современной медицинской инфраструктуры, крытых бассейнов, спа-комплексов и разнообразных оздоровительных программ позволяет курортам быть привлекательными за пределами высокого сезона.
Ключевой тренд — формирование самостоятельного курортного продукта, в котором отдых не зависит исключительно от моря и продолжительности сезона, соглашаются в пресс-службе курорта Miracleon. Всесезонная инфраструктура, продуманный сценарий пребывания гостя (от оздоровления и гастрономии до семейного досуга и развлечений на территории) становятся необходимым условием востребованности предложения.
«Наиболее востребованы круглосуточные спа-комплексы с программами и ритуалами, детские клубы, благодаря которым родители могут отдохнуть самостоятельно, а также гастрономические ужины и разнообразные развлечения внутри курорта»,— говорят в пресс-службе Miracleon.
Еще одна тенденция — персонализация предложения. «Универсальные пакетные решения постепенно дополняются возможностью выбирать продолжительность пребывания, набор процедур и интенсивность программы в соответствии с целями гостя»,— поясняет Борис Анкудинов.
Главный врач санатория «Кристалл» Елена Давыдова добавляет, что санаторно-курортное лечение все чаще воспринимается не только как способ восстановления после заболевания, но и как инструмент профилактики, поддержания работоспособности и сохранения качества жизни.
«Важная особенность современного подхода — переход от набора отдельных процедур к комплексной программе. Она начинается с консультации специалиста и оценки состояния здоровья, после чего подбираются необходимые медицинские и оздоровительные мероприятия»,— рассказывает врач.
При этом востребованность разных форматов связана с образом жизни гостей. Одним необходимо полноценное санаторно-курортное лечение, другим — короткая программа восстановления в условиях ограниченного времени. Отдельное направление — профилактические поездки, когда человек приезжает не из-за конкретного заболевания, а для оценки состояния здоровья и формирования рекомендаций по его сохранению.
«Мы также наблюдаем изменение отношения к собственному здоровью: люди все чаще стремятся заниматься профилактикой системно, а не обращаться за помощью только при появлении выраженных симптомов»,— отмечает Елена Давыдова.
На первый план выходят превентивная медицина, углубленная диагностика, персонализация программ и направление активного долголетия — сохранение активности и высокого качества жизни на долгосрочную перспективу, утверждает Марина Азарова.
По словам эксперта, традиционное понятие антивозрастной медицины расширяется: оно включает не только эстетическую медицину, но и работу с обменом веществ, гормональным балансом, сном, стрессом, физической активностью и когнитивным здоровьем. «Отдельное внимание уделяется ментальному благополучию и восстановлению нервной системы. Гости все чаще выбирают программы, позволяющие снизить накопленное напряжение, нормализовать сон и восстановить внутренние ресурсы. Развиваются дыхательные практики, аппаратные методики восстановления, персонализированное питание и эстетические программы, направленные не на краткосрочный эффект, а на поддержание здоровья и качества кожи»,— говорит генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА».
Курортный бэби-бум
Мария Толстых отмечает омоложение состава отдыхающих: в последние годы гостей в возрасте 35–55 лет становится больше. «С этим фактором связан и второй показатель — увеличение количества детей в возрасте от 5 до 10 лет и подростков. Также стоит отметить, что если еще два года назад в возрастной группе 35–55 почти 70% составляли женщины, то в 2026 году гендерный перевес практически нивелирован. Эту же тенденцию мы наблюдаем при бронировании зимнего сезона 2027»,— рассказывает эксперт.
В ответ на растущее количество детей среди отдыхающих в здравницах корректируют предложение. Например, в «Машук Аква-Терм» реализовали концепцию «Территория детства». «Будучи непрофильным детским санаторием, мы создали полноценную среду для их отдыха и развития. Она выходит за рамки традиционного подхода к организации отдыха в детских комнатах и включает в себя познавательные интерактивные маршруты, образовательный проект „Город Мастеров“ и новые форматы мероприятий для совместного проведения времени детей и родителей»,— рассказывает Мария Толстых.
В медицинском кластере «Машук Аква-Терм» по популярности лидирует базовая санаторно-курортная программа. На втором месте традиционно выступает оздоровительный отдых, где гости курорта формируют набор необходимых им медицинских и велнес-процедур уже по приезде на курорт. Третье место занимают специализированные программы, направленные на профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, гинекологических, урологических и других.
Мария Толстых также отметила растущий интерес молодой аудитории к программам по репродуктивному здоровью, созданным в рамках поддержки нацпроекта «Демография». Кроме того, увеличивается популярность программ оздоровления продолжительностью от трех до пяти дней.
Мурат Муртазов подтверждает устойчивый тренд на семейных отдых в здравницах и увеличение среди гостей количества детей. При этом уровень сервиса, по его наблюдениям, в курортной отрасли Ставропольского края растет.
«Появляются новые объекты размещения категорий "четыре и пять звезд“, способные составить конкуренцию большинству уже зарекомендовавших себя санаториев. Большую популярность приобретают объекты, интегрирующие традиционные методы лечения минеральными водами и грязями с современными велнес- и спа-практиками. Речь идет о сочетании бальнеотерапии, физиотерапии и диетотерапии с такими направлениями, как йога, медитация и детокс-программы, нацеленные на общее оздоровление и повышение качества жизни. При этом наибольшим спросом по-прежнему пользуется базовая санаторно-курортная путевка, потому что это основной продукт для всех санаториев нашего региона. Она по-разному у всех называется, но традиционные процедуры, такие как грязь и ванны, есть у всех»,— рассказывает коммерческий директор санатория «Русь».
В целом, по мнению Мурата Муртазова, структура спроса смещается в сторону более осмысленного, «здорового» отдыха. Люди стали внимательнее к содержанию программы, а не только к наличию бассейна или красивой территории.
Профилактика успеха
Одной из главных проблем санаторно-курортной отрасли участники рынка называют дефицит квалифицированных кадров. «На курорте Miracleon работают более трех тысяч человек, и качество сервиса зависит от каждого сотрудника, даже если он напрямую не взаимодействует с гостями. Поэтому мы развиваем внутреннюю систему обучения, повышаем квалификацию команды и помогаем талантливым сотрудникам строить карьеру внутри курорта»,— рассказывают в пресс-службе компании.
По словам Мурата Муртазова, основная проблема — логистические ограничения. «Для части гостей из определенных регионов и стран стало тяжелее к нам добираться. В связи с этим отрасль санаторно-курортных услуг адаптируется к новым условиям, разрабатывая стратегии по привлечению новых клиентов и стимулированию спроса»,— отмечает эксперт.
Одной из системных проблем отрасли Мария Толстых считает отсутствие единого инфополя. «Санатории не могут в одиночку выделять достаточные суммы для масштабного маркетинга и PR в рамках страны. В результате отрасль недостаточно быстро меняет стереотипное восприятие россиян отдыха в здравницах как „лечения для пенсионеров“, а не как высокорезультативного инструмента профилактики и улучшения качества жизни»,— говорит эксперт.
Она добавляет, что существуют и инфраструктурные вызовы. Многим здравницам требуется обновление номерного фонда, территорий, медицинских технологий и сервисов, соответствующих высоким запросам как потенциальных, так и постоянных гостей.
Санаторно-курортный комплекс находится в периоде качественной трансформации: растет интерес к внутреннему оздоровительному туризму, расширяется аудитория, формируется запрос на более высокий уровень медицинской экспертизы, технологий и сервиса, отмечает Марина Азарова.
«Главная задача — поддерживать этот темп: последовательно развивать медицинскую базу, внедрять современные диагностические и восстановительные технологии, повышать квалификацию специалистов и усиливать персонализацию программ. Не менее важно сохранять традиционные курортные методики и природные лечебные факторы, интегрируя их в современную систему превентивной медицины»,— заключает генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА».