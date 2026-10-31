Житель Сочи напал с ножом на фармацевта и не смог объяснить свой поступок
В Сочи сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на фармацевта. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Инцидент произошел на улице Донской. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в аптечный пункт и нанес сотруднице телесные повреждения предметом, схожим с ножом.
Прибывшие на место правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 47-летний местный житель. Отмечается, что обезвредить и удерживать агрессора до приезда полиции помог неравнодушный сочинец.
В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции. Как уточнили в ведомстве, пояснить свое поведение он не смог. Пострадавшая фармацевт доставлена в медучреждение. По предварительным данным, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.