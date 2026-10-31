Житель Сочи напал с ножом на фармацевта и не смог объяснить свой поступок

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции. Как уточнили в ведомстве, пояснить свое поведение он не смог. Пострадавшая фармацевт доставлена в медучреждение. По предварительным данным, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.