В Петербурге возбудили дело после того, как курьер на электровелосипеде сбил ребенка
В Невском районе Петербурга курьер на электровелосипеде сбил мальчика на тротуаре Дальневосточного проспекта. Ребенка госпитализировали с травмами, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, наезд произошел вечером 30 октября. Курьер двигался по тротуару и совершил наезд на пешехода.
Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и местонахождение подозреваемого.