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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге возбудили дело после того, как курьер на электровелосипеде сбил ребенка

В Невском районе Петербурга курьер на электровелосипеде сбил мальчика на тротуаре Дальневосточного проспекта. Ребенка госпитализировали с травмами, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, наезд произошел вечером 30 октября. Курьер двигался по тротуару и совершил наезд на пешехода.
Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и местонахождение подозреваемого.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор