В Краснодарском крае в «Ночь искусств» пройдет более 2,5 тыс. мероприятий

В Театре драмы организуют выставку к 150-летию Союза театральных деятелей, а также мастер-классы по сценической речи и движению. В Музыкальном театре «Премьера» посетителей ждут экспозиции сценических костюмов, занятия по балету и вокалу, а также концерты с джазовой и опереточной музыкой. Краевой театр кукол проведет экскурсии «Мир за кулисами», в ходе которых гости узнают, как создают кукол для спектаклей.