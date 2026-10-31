В Краснодарском крае в «Ночь искусств» пройдет более 2,5 тыс. мероприятий
В Краснодарском крае 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» организуют более 2,5 тыс. мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Акция пройдет под девизом «Единство культур — сила народа».
Учреждения культуры Кубани подготовили для жителей и гостей края выставки и экспозиции, мастер-классы, спектакли и концерты. Наиболее масштабная программа запланирована в Краснодаре.
Так, в музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына откроют тематические зоны «Музейное долголетие» и площадку детско-юношеской «Школы экскурсоводов». Юные участники представят свои проекты в формате «Дети — детям».
В Театре драмы организуют выставку к 150-летию Союза театральных деятелей, а также мастер-классы по сценической речи и движению. В Музыкальном театре «Премьера» посетителей ждут экспозиции сценических костюмов, занятия по балету и вокалу, а также концерты с джазовой и опереточной музыкой. Краевой театр кукол проведет экскурсии «Мир за кулисами», в ходе которых гости узнают, как создают кукол для спектаклей.
В краевом выставочном зале изобразительных искусств представят народные казачьи костюмы, а в библиотеке имени А. С. Пушкина — иммерсивную экскурсию «В лабиринтах книжной памяти». В фойе Краснодарской филармонии выступят солисты Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Театр Защитника Отечества подготовил творческую встречу «Музыка Рахманинова» и интермедию «Театр Шекспира».