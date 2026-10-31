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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Водоснабжение в Гуково восстановят к утру 1 ноября

Холодное водоснабжение в Гуково восстановят к утру 1 ноября. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», с 9:00 перебои водоснабжения наблюдаются в направлении улиц: Горняцкая, Проектная, Железнодорожная, 1-54, Красноармейская, 1-52, Крайняя, Средняя, Криворожская, Гражданская, Огородний, Мирный, Трамвайная, Шевченко.
Воды нет также в пределах: Лихачева, Тренева, Державина, Русская, Школьная, Восточная, Минина, Лазо, Волжский, Пожарского, Подтелкова, Левитана, Трудовая, Репина, Ватутина и Семилетки.
Мария Хоперская