В Ленобласти четверых задержали по делу об избиении инспекторов ДПС
В Гатчинском районе Ленинградской области четверых человек задержали по подозрению в избиении двух сотрудников ДПС. Инспекторы получили множественные удары во время конфликта с компанией в поселке Сяськелево, сообщили в СУ СКР по Ленобласти.
По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 25 октября возле одного из домов на Центральной улице. Компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения помешала работе полицейских, после чего участники конфликта напали на инспекторов. Удары наносили в том числе по голове и ногам.
По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — 18-летний молодой человек, двое несовершеннолетних и 25-летняя девушка. Последнюю суд отправил под стражу, остальным избрал домашний арест.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность к нападению других лиц.