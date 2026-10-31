В Ленобласти четверых задержали по делу об избиении инспекторов ДПС

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 25 октября возле одного из домов на Центральной улице. Компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения помешала работе полицейских, после чего участники конфликта напали на инспекторов. Удары наносили в том числе по голове и ногам.