В Кронштадте горел снегоприемный пункт
В Кронштадтском районе Петербурга произошел пожар в гараже на улице Адмирала Грейга. Огонь распространился на 25 кв. м, возгорание ликвидировали за полтора часа, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным картографического сервиса «Яндекс Карты», по адресу улица Адмирала Грейга, дом 1, где произошло возгорание, находится снегоприемный пункт.
Сообщение о пожаре поступило 31 октября в 14:05. Пожарные ликвидировали возгорание в 15:36. К тушению привлекли две единицы техники и десять сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.