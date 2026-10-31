Автобусы маршрута № 533 в Янино-1 будут отправляться с новой остановки
С 1 ноября автобусы маршрута № 533, следующего от станции метро «Ладожская» до Янино-1, будут отправляться от новой остановки на проспекте Энергетиков. Об этом сообщили в комитете по транспорту Ленинградской области.
Остановка «Заневский проспект/Ладожская» расположена примерно в 270 м от метро — в сторону проспектов Энергетиков и Заневского, рядом с торговым центром. Путь пешком займет около трех минут.
Новую площадку организовали отдельно от остановок других маршрутов. По данным комитета, это позволит разделить пассажиропотоки, избежать пересечения очередей и обеспечить свободный подъезд автобусов.