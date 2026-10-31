Премьер Британии не исключил извинений страны за участие в работорговле
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем готов рассмотреть призывы к официальным извинениям британского государства за участие в трансатлантической работорговле. Об этом он написал в колонке для The Guardian. Финансовые репарации премьер, однако, отверг.
По словам господина Бернема, Лондон предлагает пострадавшим от работорговли структурированный диалог. «Выслушать призывы к официальным извинениям от имени британского государства будет важной частью этого процесса, и я к ним открыт»,— написал он. Платить репарации, по его мнению, нынешнее поколение британцев не должно: они не могут отвечать за исторические преступления, совершенные в другую эпоху по другим законам и без их личного участия.
Колонка вышла перед встречей глав правительств Содружества наций, которую премьер посетит на следующей неделе. Пострадавшие от работорговли члены объединения годами просили о честном разговоре о ее последствиях, и уклонение от него навредило Содружеству, считает господин Бернем. На встрече он также намерен предложить меры по облегчению долгов беднейших стран. Более 40% таких государств, уточнил премьер, тратят на проценты по долгам больше, чем на здравоохранение.
С середины XVI века британские работорговцы играли одну из ключевых ролей в трансатлантической торговле, в том числе в торговле людьми. По данным историка Джорджа Ф. Доу, с 1713 по 1733 год англичане ежегодно вывозили в Америку по 15 тыс. рабов. На Ямайку в XVIII веке они завезли около 610 тыс. рабов, а на Барбадос — более 240 тыс. человек.