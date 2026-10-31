Премьер Британии не исключил извинений страны за участие в работорговле

По словам господина Бернема, Лондон предлагает пострадавшим от работорговли структурированный диалог. «Выслушать призывы к официальным извинениям от имени британского государства будет важной частью этого процесса, и я к ним открыт»,— написал он. Платить репарации, по его мнению, нынешнее поколение британцев не должно: они не могут отвечать за исторические преступления, совершенные в другую эпоху по другим законам и без их личного участия.