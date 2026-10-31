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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Молодой врач из Краснодара спас пациента с отеком Квинке в Подмосковье

Выпускник Кубанского государственного медицинского университета Марк Берарди спас жизнь 45-летнему пациенту, поступившему в приемное отделение Домодедовской больницы с признаками опасного для жизни состояния. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий в «Максе».

пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

Как уточняется, мужчина обратился в больницу с жалобами на стремительно нарастающее затруднение дыхания, першение и чувство сдавленности в горле. Врачи дежурной смены, среди которых был работающий второй день молодой специалист, поставили пациенту диагноз «отек Квинке».
Марк Берарди не растерялся и незамедлительно приступил к оказанию экстренной помощи. Он ввел пациенту необходимые препараты для уменьшения отека и купирования аллергической реакции, а также обеспечил его увлажненным кислородом.
Благодаря своевременным и грамотным действиям врача состояние мужчины удалось стабилизировать. Как подчеркнул глава краевого минздрава, оперативность и профессионализм выпускника КубГМУ позволили предотвратить тяжелые последствия.
Наталья Решетняк