Молодой врач из Краснодара спас пациента с отеком Квинке в Подмосковье
Выпускник Кубанского государственного медицинского университета Марк Берарди спас жизнь 45-летнему пациенту, поступившему в приемное отделение Домодедовской больницы с признаками опасного для жизни состояния. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий в «Максе».
Как уточняется, мужчина обратился в больницу с жалобами на стремительно нарастающее затруднение дыхания, першение и чувство сдавленности в горле. Врачи дежурной смены, среди которых был работающий второй день молодой специалист, поставили пациенту диагноз «отек Квинке».
Марк Берарди не растерялся и незамедлительно приступил к оказанию экстренной помощи. Он ввел пациенту необходимые препараты для уменьшения отека и купирования аллергической реакции, а также обеспечил его увлажненным кислородом.
Благодаря своевременным и грамотным действиям врача состояние мужчины удалось стабилизировать. Как подчеркнул глава краевого минздрава, оперативность и профессионализм выпускника КубГМУ позволили предотвратить тяжелые последствия.