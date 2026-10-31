Молодой врач из Краснодара спас пациента с отеком Квинке в Подмосковье

Как уточняется, мужчина обратился в больницу с жалобами на стремительно нарастающее затруднение дыхания, першение и чувство сдавленности в горле. Врачи дежурной смены, среди которых был работающий второй день молодой специалист, поставили пациенту диагноз «отек Квинке».