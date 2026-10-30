Власти спрогнозировали рост зарплат в Свердловской области до 9,1% в год

Кроме того, согласно прогнозу, среднегодовой индекс промышленного производства в 2027-2029 годах составит 100,2-102,4%. Инвестиционная активность ожидается в среднем на уровне 102,1-103,5% ежегодно. Оборот розничной торговли, по прогнозам, будет увеличиваться в среднем на 2-2,9% ежегодно.