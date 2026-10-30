Власти спрогнозировали рост зарплат в Свердловской области до 9,1% в год
Правительство Свердловской области одобрило прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, сообщил губернатор Денис Паслерв своем Telegram-канале. Согласно прогнозу, ежегодный рост заработных плат в регионе ожидается на уровне 7,5–9,1%.
«Несмотря на ограничения, связанные с санкциями, региональные предприятия продолжают инвестировать в модернизацию производств, роботизацию, проекты технологического лидерства, обеспечивая тем самым дальнейший рост заработной платы на уровне 107,5–109,1% в год»,— написал глава региона.
Прогноз подготовило министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области на базе данных более 400 организаций, планов развития муниципальных образований и ключевых отраслей экономики. Он представлен в двух вариантах — консервативном и базовом.
Кроме того, согласно прогнозу, среднегодовой индекс промышленного производства в 2027-2029 годах составит 100,2-102,4%. Инвестиционная активность ожидается в среднем на уровне 102,1-103,5% ежегодно. Оборот розничной торговли, по прогнозам, будет увеличиваться в среднем на 2-2,9% ежегодно.
К 2029 году валовой региональный продукт Свердловской области ожидается в объеме 6-6,3 трлн руб. Среднегодовые темпы роста ВРП в прогнозном периоде, по оценке министерства, составят 100,9-102,3% в сопоставимых ценах.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года прожиточный минимум в Свердловской области увеличится на 6,8%.