Застройщики Петербурга увеличили вывод нового жилья на рынок на 29%
В III квартале 2026 года на рынок новостроек Петербурга вышло около 555 тыс. кв. м жилья — больше, чем за первые шесть месяцев года вместе взятые. Объем нового предложения оказался на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании GloraX.
С июля по сентябрь продажи стартовали в девяти жилых комплексах. Годом ранее за тот же период девелоперы вывели на рынок восемь проектов общим объемом 429 тыс. кв. м. Таким образом, III квартал стал наиболее активным по запуску новых объектов за первые девять месяцев года.
Всего с января по сентябрь продажи начались в жилых комплексах с совокупным объемом предложения около 1,08 млн кв. м. На I и II кварталы вместе пришлось примерно 524 тыс. кв. м.
В GloraX объясняют рост предложения тем, что несколько крупных проектов вышли на рынок одновременно, хотя решения об их запуске принимались задолго до начала квартала. По словам руководителя отдела комплексного исследования рынка компании Марины Осадчей, девелоперы также стремятся приурочить открытие продаж к осеннему оживлению спроса. Быстрое пополнение эскроу-счетов позволяет застройщикам снизить ставку по кредитам на строительство и сократить расходы на фоне дорогого финансирования.