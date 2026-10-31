Застройщики Петербурга увеличили вывод нового жилья на рынок на 29%

В GloraX объясняют рост предложения тем, что несколько крупных проектов вышли на рынок одновременно, хотя решения об их запуске принимались задолго до начала квартала. По словам руководителя отдела комплексного исследования рынка компании Марины Осадчей, девелоперы также стремятся приурочить открытие продаж к осеннему оживлению спроса. Быстрое пополнение эскроу-счетов позволяет застройщикам снизить ставку по кредитам на строительство и сократить расходы на фоне дорогого финансирования.