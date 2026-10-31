В самарском аэропорту задержаны и отменены на вылет и прилет 19 рейсов

В частности, отменено прибытие в Самару рейсов из Шарм-эль-Шейха, Минеральных Вод и Нижневартовска, задерживаются самолеты из Антальи, Хургады, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ургенча. Также отменен вылет рейсов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Минеральные Воды и Нижневартовск. Кроме того, отложено отправление самолетов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Москву и Санкт-Петербург.