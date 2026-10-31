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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга

В самарском аэропорту задержаны и отменены на вылет и прилет 19 рейсов

Это касается самолетов из Шарм-эль-Шейха, Минеральных Вод и Нижневартовска
Задержка и отмена 19 рейсов на вылет и прилет произошла в международном аэропорту Курумоч в субботу, 31 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Мария Потокина / Коммерсантъ

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В частности, отменено прибытие в Самару рейсов из Шарм-эль-Шейха, Минеральных Вод и Нижневартовска, задерживаются самолеты из Антальи, Хургады, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ургенча. Также отменен вылет рейсов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Минеральные Воды и Нижневартовск. Кроме того, отложено отправление самолетов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Москву и Санкт-Петербург.
Георгий Портнов