В самарском аэропорту задержаны и отменены на вылет и прилет 19 рейсов
Это касается самолетов из Шарм-эль-Шейха, Минеральных Вод и Нижневартовска
Задержка и отмена 19 рейсов на вылет и прилет произошла в международном аэропорту Курумоч в субботу, 31 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
В частности, отменено прибытие в Самару рейсов из Шарм-эль-Шейха, Минеральных Вод и Нижневартовска, задерживаются самолеты из Антальи, Хургады, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ургенча. Также отменен вылет рейсов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Минеральные Воды и Нижневартовск. Кроме того, отложено отправление самолетов из Самары в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Москву и Санкт-Петербург.