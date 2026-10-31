Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей
Перед пунктами досмотра на выезде с полуострова у Крымского моста резко увеличилась очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении по состоянию на 13:00 мск субботы.
Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра по-прежнему нет.