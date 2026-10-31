Медведев назвал ситуацию с Конституционным судом в Польше госпереворотом

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о конституционном перевороте в Польше, который происходит по методам, аналогичным тем, что были применены на Украине. По его словам, польские либералы при поддержке премьер-министра Дональда Туска «гнобят» консерваторов из «Права и справедливости» (ПиС).