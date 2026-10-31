Медведев назвал ситуацию с Конституционным судом в Польше госпереворотом
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о конституционном перевороте в Польше, который происходит по методам, аналогичным тем, что были применены на Украине. По его словам, польские либералы при поддержке премьер-министра Дональда Туска «гнобят» консерваторов из «Права и справедливости» (ПиС).
Зампред Совбеза добавил, что на Украине полномочия Конституционного трибунала давно аннулированы и суд де-факто уничтожен «человеком в зеленой гимнастерке». «Ну что тут скажешь? На ум приходит только старый школьный анекдот, который завершается словами "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу…"»,— написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Кризис вокруг Конституционного трибунала (КТ) Польши обострился 30 октября, после того как стало известно о приостановлении полномочий главы КТ и его заместителя, а также ходатайствах о лишении их судейской неприкосновенности. У здания суда прошли акции протеста. Из-за произошедшего президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. Он обвинил правительство в силовом захвате КТ.