В Краснодаре отопительный сезон стартует 2 ноября

Согласно действующему порядку, до момента, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не выше +8°C, подача тепла осуществляется только по заявкам от управляющих компаний, ТСЖ и других форм управления МКД. Именно УК несут ответственность за готовность внутридомовых систем и должны обратиться с заявлением в свою ресурсоснабжающую организацию. Жителям рекомендуется уточнить в своей управляющей компании, подана ли заявка на включение отопления, какая РСО обслуживает дом и каковы сроки подключения конкретного дома.