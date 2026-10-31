В Краснодаре отопительный сезон стартует 2 ноября
Администрация Краснодара утвердила начало отопительного периода со 2 ноября 2026 года, сообщили в МЦУ краевой столицы. Тепло в жилые дома и социальные учреждения будут подавать по заявочному принципу — до установления стабильной среднесуточной температуры ниже +8°C.
Такой механизм позволяет в первую очередь подключать школы, детские сады и больницы, не дожидаясь официального старта основного периода. Жителям многоквартирных домов для запуска отопления необходимо обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ, которые направляют заявки ресурсоснабжающим организациям.
Согласно действующему порядку, до момента, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не выше +8°C, подача тепла осуществляется только по заявкам от управляющих компаний, ТСЖ и других форм управления МКД. Именно УК несут ответственность за готовность внутридомовых систем и должны обратиться с заявлением в свою ресурсоснабжающую организацию. Жителям рекомендуется уточнить в своей управляющей компании, подана ли заявка на включение отопления, какая РСО обслуживает дом и каковы сроки подключения конкретного дома.