Экспорт пшеницы через порты Балтики вырос почти в шесть раз
Отгрузки российской пшеницы через порты Балтийского моря в июле-октябре 2026 года могут достигнуть 3,93 млн тонн. Это в 5,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на балтийское направление пришлось 680 тыс. тонн. Такой прогноз представил аналитический центр «Русагротранса».
Доля Балтики в российском экспорте пшеницы за первые четыре месяца сельскохозяйственного года, по оценке аналитиков, увеличится с 4% до 38,3%. В октябре показатель может составить около 65%. Среди российских портов основным узлом перевалки стало Усть-Луга: на нее пришлось 14% совокупного экспорта пшеницы за рассматриваемый период. Годом ранее отгрузок через этот порт не было.
Перераспределение грузопотоков связано с ограничениями судоходства в Черном море. Как ранее писал «Ъ», за июль-октябрь общий экспорт российской пшеницы может сократиться на 39,6%, до 10,26 млн тонн. В частности, поставки через порт Кавказ уменьшились с 3,79 млн тонн годом ранее до 400 тыс. тонн, а отгрузки через Туапсе остались на уровне около 500 тыс. тонн. Подробнее — в материале «Зерно прорастает на Балтике».
По данным «Русагротранса», номинальная мощность специализированных зерновых терминалов в Высоцке и Усть-Луге составляет по 4 млн тонн в год, в Петербурге — 1 млн тонн. Еще около 7 млн тонн потенциальных мощностей приходится на неспециализированные терминалы в этих портах и Мурманске.
Одновременно растут поставки российской пшеницы в страны Центральной Азии — почти вдвое, примерно до 1,2 млн тонн. Экспорт в Азербайджан, включая транзит, увеличился на 42,3%, до 970 тыс. тонн.
В целом экспорт российской пшеницы в июле-октябре 2026/27 сельскохозяйственного года аналитический центр оценивает в 10,3 млн тонн против 16,9 млн тонн годом ранее. Поставки ячменя могут сократиться с 3 млн до 2,3 млн тонн, кукурузы — с 1,3 млн до 1,2 млн тонн.