Экспорт пшеницы через порты Балтики вырос почти в шесть раз

Доля Балтики в российском экспорте пшеницы за первые четыре месяца сельскохозяйственного года, по оценке аналитиков, увеличится с 4% до 38,3%. В октябре показатель может составить около 65%. Среди российских портов основным узлом перевалки стало Усть-Луга: на нее пришлось 14% совокупного экспорта пшеницы за рассматриваемый период. Годом ранее отгрузок через этот порт не было.