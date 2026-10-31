В Гуково 28 улиц остались без воды из-за аварийных работ
В Гуково 28 улиц остались без воды из-за аварийных работ на трубопроводе. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
С 9:00 перебои водоснабжения наблюдаются в направлении улиц: Горняцкая, Проектная, Железнодорожная, 1-54, Красноармейская, 1-52, Крайняя, Средняя, Криворожская, Гражданская, Огородний, Мирный, Трамвайная, Шевченко.
Воды нет также в пределах: Лихачева, Тренева, Державина, Русская, Школьная, Восточная, Минина, Лазо, Волжский, Пожарского, Подтелкова, Левитана, Трудовая, Репина, Ватутина и Семилетки.
Ориентировочное время завершения работ – 17.00, 31 октября. Организован подвоз воды.