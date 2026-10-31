Экс-замминистра транспорта Воронежской области Захаров возглавил «Росавтотранс»
Коллективу федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Росавтотранс») Минтранса РФ представили Максима Захарова в статусе генерального директора учреждения. Об этом в «Росавтотрансе» рассказали 30 октября. Ранее господин Захаров занимал пост заместителя министра промышленности и транспорта Воронежской области.
Максим Захаров родился в апреле 1990 года в Нижнем Новгороде. В 2011-м получил квалификацию бакалавра по специальности «Менеджмент» в Воронежском государственном университете, в 2013-м — квалификацию магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017-м стал кандидатом экономических наук. В 2016–2023 годах работал в управлении муниципальных закупок мэрии Воронежа. С октября 2023 года по август 2024-го руководил городским управлением транспорта. Был назначен заместителем министра промышленности и транспорта региона в декабре 2024 года.
Нового гендиректора представили заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило и директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Андрей Енин.
«На ближайшую перспективу обозначено решение таких вопросов, как внедрение новых технологий и IT-решений, защита интересов автомобильных перевозчиков и взаимодействие со структурными ассоциациями, работа по выстраиванию мониторинга перевозки пассажиров в межрегиональном направлении, перевозка опасных грузов и другие отраслевые задачи»,— сказал господин Шило на представлении Максима Захарова.
О переходе Максима Захарова на работу в Москву «Ъ-Черноземье» сообщил 22 октября. Его последним рабочим днем в воронежском министерстве промышленности и транспорта стало 28 октября. В «Росавтотрансе» также уточнили, что приказ Минтранса РФ о назначении господина Захарова гендиректором датирован 20 октября.