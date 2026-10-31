Экс-замминистра транспорта Воронежской области Захаров возглавил «Росавтотранс»

Максим Захаров родился в апреле 1990 года в Нижнем Новгороде. В 2011-м получил квалификацию бакалавра по специальности «Менеджмент» в Воронежском государственном университете, в 2013-м — квалификацию магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017-м стал кандидатом экономических наук. В 2016–2023 годах работал в управлении муниципальных закупок мэрии Воронежа. С октября 2023 года по август 2024-го руководил городским управлением транспорта. Был назначен заместителем министра промышленности и транспорта региона в декабре 2024 года.