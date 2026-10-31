Продажи тирзепатида в аптеках Ростовской области выросли в 22 раза

Ростовская динамика воспроизводит общероссийскую. После появления отечественных дженериков суммарные аптечные продажи двух молекул в I квартале 2026 года достигли 17 млрд руб. против 5,2 млрд годом ранее; рынок вырос втрое именно за счёт тирзепатида, который в 2024 году утратил патентную защиту в России после заявления правообладателя. В 2025 году на «Герофарм» и «Промомед» пришлось 96,6% продаж группы.