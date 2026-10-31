Продажи тирзепатида в аптеках Ростовской области выросли в 22 раза
Продажи препаратов для похудения на основе тирзепатида в аптеках Ростовской области за девять месяцев 2026 года выросли в 22 раза к аналогичному периоду прошлого года: 167 тыс. упаковок против 7,3 тыс. Расходы покупателей достигли почти 1,5 млрд руб. против 73,2 млн руб. за январь–сентябрь 2025-го. Данные маркетингового агентства DSM Group приводит donnews.ru.
Оба действующих вещества группы GLP-1 агонистов — семаглутид и тирзепатид — изначально разрабатывались для терапии диабета 2-го типа, однако получили широкое внебольничное применение именно за счёт подавления аппетита и снижения веса без изменения диеты и физической активности. В ростовской выборке лидирует «Тирзетта» («Промомед») с долей 71,1%, далее следуют «Седжаро» («Герофарм», 28,7%), «Тирлидея» (0,2%) и «Тирзеро» (0,01%).
Семаглутид в регионе прибавляет скромнее, но остаётся более массовой позицией: за девять месяцев 2026 года продано 187,4 тыс. упаковок (рост на 78,2%) на 972 млн руб. (рост на 63,6%). В брендовой структуре — «Семавик» (46,5%), «Велгия» (30,5%), «Квинсента» (14,9%), «Семуглин» (4,6%) и «Инсудайв» (1,8%).
Ростовская динамика воспроизводит общероссийскую. После появления отечественных дженериков суммарные аптечные продажи двух молекул в I квартале 2026 года достигли 17 млрд руб. против 5,2 млрд годом ранее; рынок вырос втрое именно за счёт тирзепатида, который в 2024 году утратил патентную защиту в России после заявления правообладателя. В 2025 году на «Герофарм» и «Промомед» пришлось 96,6% продаж группы.