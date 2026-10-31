РСТ предложил отложить введение турналога в Ярославской области

В РСТ считают, что сейчас гостиничный рынок региона не готов к дополнительной нагрузке. По данным союза, на майские праздники 2026 года число гостиничных бронирований в Ярославской области сократилось на 19,5% год к году. В среднем по России снижение составило 11,1%. При этом средняя стоимость гостиничной ночи в регионе за январь—сентябрь выросла на 9,4%, до 8,9 тыс. руб.