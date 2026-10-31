РСТ предложил отложить введение турналога в Ярославской области
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил Ярославской области отложить введение туристического налога или повышать его ставку постепенно. С 1 января 2027 года региональные власти планируют установить сбор во всех муниципалитетах на уровне 3% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. за сутки. Это максимальная ставка, разрешенная федеральным законодательством на следующий год.
В РСТ считают, что сейчас гостиничный рынок региона не готов к дополнительной нагрузке. По данным союза, на майские праздники 2026 года число гостиничных бронирований в Ярославской области сократилось на 19,5% год к году. В среднем по России снижение составило 11,1%. При этом средняя стоимость гостиничной ночи в регионе за январь—сентябрь выросла на 9,4%, до 8,9 тыс. руб.
Региональный представитель РСТ Игорь Казин считает, что введение сбора по максимальной ставке может снизить конкурентоспособность региона и сильнее всего затронуть бюджетные гостиницы. Исполнительный директор союза Дмитрий Манин также выступил за более гибкий подход: муниципалитеты, по его мнению, должны иметь возможность отложить введение налога, установить меньшую ставку или повышать ее постепенно.
Помимо отсрочки, РСТ предлагает ограничить ставку 2% либо заменить процентный сбор фиксированной суммой, выделять налог отдельной строкой в счете и предусмотреть инвестиционный вычет для гостиниц, вкладывающих средства в ремонт и развитие номерного фонда. Союз также предлагает сделать плательщиком туриста, а средство размещения — налоговым агентом.
По оценке региональных властей, туристический налог может приносить муниципальным бюджетам более 300 млн руб. в год. Эти средства планируют направлять на благоустройство и развитие коммунальной и городской инфраструктуры.
Ранее «Ъ-Ярославль» писал, что туристический налог с 2027 года планируют ввести в муниципалитетах региона. В Рыбинске городской совет уже утвердил сбор: в 2027 году ставка составит 3%, в 2028-м — 4%, с 2029 года — 5%. Минимальный платеж составит 100 руб., максимальный — 500 руб. в сутки.