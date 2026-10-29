Туристический налог введут в Рыбинске с 2027 года
Муниципальный Совет Рыбинска принял решение о введении туристического налога с 1 января 2027 года. Ставка составит 3% от стоимости проживания в 2027 году, 4% — в 2028-м и 5% — с 2029 года. Об этом сообщает «ЯрНьюс».
Плательщиками налога станут гостиницы и другие официальные средства размещения, а не сами туристы. Минимальный платеж составит 100 руб. за сутки проживания, максимальный — 500 руб. По расчетам администрации, налог затронет 20 объектов размещения, включая санаторий в Кстове, и может принести городскому бюджету около 86 млн руб. за три года. В 2027 году ожидаемые поступления оцениваются в 18,8 млн руб.
Исполняющий обязанности заместителя главы Рыбинска по экономике и финансам Антон Андреев сообщил, что поступления планируется направлять на благоустройство, развитие инфраструктуры, дорог и тротуаров в жилых районах города.
Ранее, 21 октября, бюджетная комиссия Муниципального Совета отправила проект на доработку. Депутаты указали на необходимость обсудить инициативу с гостиничным бизнесом и оценить возможное влияние налога на стоимость проживания. Как писал «Ъ-Ярославль» 23 октября, вопрос планировали повторно рассмотреть в ноябре после консультаций с представителями отрасли. Однако затем проект включили в повестку октябрьского заседания Совета, и 29 октября депутаты приняли решение о введении налога.
Введение туристического налога в муниципалитетах региона связано с инициативой губернатора Михаила Евраева, озвученной летом. По оценке областных властей, новый платеж может приносить местным бюджетам более 300 млн руб. в год. При этом Российский союз туриндустрии и представители гостиничного бизнеса выступили за пересмотр параметров налога, в том числе предложили снизить ставку или вводить ее поэтапно.