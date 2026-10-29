Туристический налог введут в Рыбинске с 2027 года

Плательщиками налога станут гостиницы и другие официальные средства размещения, а не сами туристы. Минимальный платеж составит 100 руб. за сутки проживания, максимальный — 500 руб. По расчетам администрации, налог затронет 20 объектов размещения, включая санаторий в Кстове, и может принести городскому бюджету около 86 млн руб. за три года. В 2027 году ожидаемые поступления оцениваются в 18,8 млн руб.