Один человек погиб и десять ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 105 раз. В результате удара в Краснояружском округе погибла женщина. В Грайворонском и Шебекинском округах ранены десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 30 октября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.