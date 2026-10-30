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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Один человек погиб и десять ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 105 раз. В результате удара в Краснояружском округе погибла женщина. В Грайворонском и Шебекинском округах ранены десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 30 октября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального оперативного штаба, женщина погибла в поселке Красная Яруга в результате детонации дрона. Она получила тяжелые ранения и скончалась на месте происшествия. В поселке от ударов еще нескольких FPV-дронов были повреждены остекление многоквартирного дома и кровля социального объекта.

Глава региона сообщил, что удары за минувшие сутки наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано пять обстрелов с применением артиллерии и два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 179 беспилотников.

Накануне «Ъ-Черноземье» писал, что за предыдущие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Пятеро пострадавших находились в стационаре.
Денис Данилов