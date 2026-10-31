Всех пациентов с оспой обезьян выписали из Боткинской больницы Петербурга
Из Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге выписали всех пациентов с подтвержденной оспой обезьян. Об этом сообщили ТАСС в медицинском учреждении.
«Все пациенты с оспой обезьян выписаны»,— рассказал собеседник агентства.
Пятерых человек с подозрением на инфекцию госпитализировали в Петербурге 16 октября. Через три дня в больнице подтвердили диагноз у всех пяти пациентов. Их состояние оценивалось как стабильное, заболевание протекало в легкой и средней степени тяжести.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может представлять особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов — лихорадка, интоксикация, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь. Она проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков и язв, после заживления которых образуются корочки, а затем могут оставаться рубцы. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно за 14-21 день.