На агровыставке в Екатеринбурге признали лучшими 90 продуктов со всего УрФО
Свердловской области — награды получили компании «Молочная Благодать», «Гран Рэ», «Молочный Кит», «Хладокомбинат №3», «УГМК-Агро», «Новопышминское», «Талицкое Молоко», Ирбитский молочный завод, Серовский городской молочный завод, «Фабрика деликатесов», птицефабрика «Рефтинская» и индивидуальные предприниматели Наталья Акулиничева, Мария Иванова и Александр Попов;
Челябинской области — победителями признаны компании «Ботаника Трейд», «Сигма Холдинг», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО», «Магнитогорский хлебокомбинат», «Новые продукты», «Агрофирма Ариант», Южно-Уральский государственный аграрный университет и индивидуальные предприниматели Елена Куприянова, Наталья Чернышева;
Курганской области — дипломы получили продукты от компаний «Зеленая кладовая», «Молоко Зауралья», «Сыроварня Кабжановых», «Мишкинский продукт», «Шадринский комбинат хлебопродуктов», «Промыслы Далматовского монастыря», «КХ Барабинское», сельскохозяйственного кооператива «Прогресс», молочного комбината «Шадринский», мясокомбината «Стандарт» и индивидуальных предпринимателей Дмитрия Ильтякова, Гиоргия Акопяна, Антона Клементьева, Оксаны Нетесовой и Александра Снеткова;
Тюменской области — победителями стали компании «Тюменские аэрозоли», «ПРОДО Тюменский бройлер», «Окейч», «Ландис», «Ишимский мясокомбинат», «Сибирский осетр», «Тюменьмолоко», «Золотые луга», кондитерская фабрика «Квартет», агрофирма «КРиММ», птицефабрики «Пышминская» и «Боровская», филиал «Логики молока» «Ялуторовский», Тобольский рыбзавод и индивидуальный предприниматель Дарья Егорова;
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — жюри отметило сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ханты-Мансийский», рыбокомбинат «Ханты-Мансийский», нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», Сельскохозяйственный рыбоохотпромысловый кооператив «Волна», Югорский рыбоводный завод, компании «Обь-регион», «Белоярское», «Сибирские рецепты», «Регион-К», «Пироговая компания», «Ягоды Югры» и индивидуальные предприниматели Виктория Налобина, Александр Артеменко, Светлана Сенькина и Ольга Клищенко;
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — награды забрали компании «Ямальские олени», «Тазовские олени», «Пур-рыба», «Северянка», «Салехардский комбинат», сельскохозяйственный кооператив «Ямалагро», сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» и индивидуальные предприниматели Анна Русакова, Наталья Котлярова.
Впервые выставку организовали в 2010 году под патронатом полпреда президента в УрФО и при поддержке глав всех шести регионов округа. В 2026 году Екатеринбург принял ее в шестой раз.