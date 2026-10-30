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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Урал

На агровыставке в Екатеринбурге признали лучшими 90 продуктов со всего УрФО

Организаторы XIV Межрегиональной агропромышленной выставки в Екатеринбурге назвали 90 продуктов от производителей всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО), которые стали лучшими по итогам дегустационного конкурса. Награждение прошло в рамках торжественной церемонии закрытия события.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В частности, лучшими были признаны продукты из:

  • Свердловской области — награды получили компании «Молочная Благодать», «Гран Рэ», «Молочный Кит», «Хладокомбинат №3», «УГМК-Агро», «Новопышминское», «Талицкое Молоко», Ирбитский молочный завод, Серовский городской молочный завод, «Фабрика деликатесов», птицефабрика «Рефтинская» и индивидуальные предприниматели Наталья Акулиничева, Мария Иванова и Александр Попов;

  • Челябинской области — победителями признаны компании «Ботаника Трейд», «Сигма Холдинг», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО», «Магнитогорский хлебокомбинат», «Новые продукты», «Агрофирма Ариант», Южно-Уральский государственный аграрный университет и индивидуальные предприниматели Елена Куприянова, Наталья Чернышева;

  • Курганской области — дипломы получили продукты от компаний «Зеленая кладовая», «Молоко Зауралья», «Сыроварня Кабжановых», «Мишкинский продукт», «Шадринский комбинат хлебопродуктов», «Промыслы Далматовского монастыря», «КХ Барабинское», сельскохозяйственного кооператива «Прогресс», молочного комбината «Шадринский», мясокомбината «Стандарт» и индивидуальных предпринимателей Дмитрия Ильтякова, Гиоргия Акопяна, Антона Клементьева, Оксаны Нетесовой и Александра Снеткова;

  • Тюменской области — победителями стали компании «Тюменские аэрозоли», «ПРОДО Тюменский бройлер», «Окейч», «Ландис», «Ишимский мясокомбинат», «Сибирский осетр», «Тюменьмолоко», «Золотые луга», кондитерская фабрика «Квартет», агрофирма «КРиММ», птицефабрики «Пышминская» и «Боровская», филиал «Логики молока» «Ялуторовский», Тобольский рыбзавод и индивидуальный предприниматель Дарья Егорова;

  • Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — жюри отметило сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ханты-Мансийский», рыбокомбинат «Ханты-Мансийский», нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», Сельскохозяйственный рыбоохотпромысловый кооператив «Волна», Югорский рыбоводный завод, компании «Обь-регион», «Белоярское», «Сибирские рецепты», «Регион-К», «Пироговая компания», «Ягоды Югры» и индивидуальные предприниматели Виктория Налобина, Александр Артеменко, Светлана Сенькина и Ольга Клищенко;

  • Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — награды забрали компании «Ямальские олени», «Тазовские олени», «Пур-рыба», «Северянка», «Салехардский комбинат», сельскохозяйственный кооператив «Ямалагро», сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» и индивидуальные предприниматели Анна Русакова, Наталья Котлярова.

Впервые выставку организовали в 2010 году под патронатом полпреда президента в УрФО и при поддержке глав всех шести регионов округа. В 2026 году Екатеринбург принял ее в шестой раз.

По данным пресс-службы полпреда президента в УрФО, всего выставку с 27 по 29 октября на площадке международно-выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» посетили 7,5 тыс. человек, что на 2,5 тыс. участников больше, чем в 2025-м. Свою продукцию представили свыше 200 компаний из 22 регионов России и пяти стран мира. Традиционно ее отведали полпред Артем Жога и губернаторы регионов УрФО.
Василий Алексеев