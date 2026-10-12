Министром культуры Самарской области назначена Екатерина Матвеева

«Многие из вас знают меня по работе в сфере туризма, и я заверяю: мы не закрываем эту страницу. Напротив, мы открываем новую, гораздо более масштабную главу. Решение объединить министерства культуры и туризма — это не просто административная реформа. Это осознанный шаг к созданию единого культурного кода нашего региона», — отметила Екатерина Матвеева.