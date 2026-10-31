В Сочи ожидают роста инвестиций до 117,7 млрд рублей к 2029 году
Одним из основных драйверов экономики Сочи останутся инвестиции в основной капитал, объем которых к концу 2029 года должен достигнуть 117,7 млрд руб. Это следует из опубликованного на сайте мэрии прогноза социально-экономического развития города на 2027–2029 годы.
В 2027 году объем инвестиций прогнозируется на уровне 93,8 млрд руб., в 2028 году — 111,7 млрд руб. Для сравнения: в 2026-м значение составило 81,9 млрд руб. За три года показатель может вырасти почти на 44%.
Также администрация ожидает увеличения доходов предприятий курортно-туристического комплекса. Если в 2026 году они оцениваются в 109,5 млрд руб., то к 2029 году должны достичь 131,5 млрд руб. Доходы коллективных средств размещения прогнозируются на уровне 119,6 млрд руб. против 99,2 млрд руб. в 2026-м.
Оборот розничной торговли может увеличиться с 479,8 млрд руб. в 2026 году до 580 млрд руб. в 2029-м. Оборот общественного питания за тот же период, по прогнозу, вырастет с 53,4 млрд до 66,5 млрд руб. Объем промышленного производства предполагается увеличить с 57,7 млрд руб. до 72,4 млрд руб., строительных работ — с 52,8 млрд до 67,7 млрд руб.
Среднемесячная зарплата работников по полному кругу организаций, согласно документу, вырастет с 88,6 тыс. руб. в 2026 году до 106,7 тыс. руб. в 2029-м. При этом среднегодовой уровень безработицы на протяжении всего прогнозного периода сохранится на уровне 0,2%.