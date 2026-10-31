В Сочи ожидают роста инвестиций до 117,7 млрд рублей к 2029 году

Оборот розничной торговли может увеличиться с 479,8 млрд руб. в 2026 году до 580 млрд руб. в 2029-м. Оборот общественного питания за тот же период, по прогнозу, вырастет с 53,4 млрд до 66,5 млрд руб. Объем промышленного производства предполагается увеличить с 57,7 млрд руб. до 72,4 млрд руб., строительных работ — с 52,8 млрд до 67,7 млрд руб.