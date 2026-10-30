Гуманитарная миссия в Алешках завершилась, колонны прибыли в Армянск

Сейчас колонны разделяются по направлениям. Тем, кто решил выехать на территорию Украины, такую возможность обеспечили. Жителей, которые остаются в России, разместят и окажут им необходимую поддержку. Яна Лантратова отметила, что людям еще предстоит решать вопросы с лечением, жильем, документами и возвращением к близким — им обещают помогать. Также омбудсмен держит связь с теми, кто остался в Алешках.