Гуманитарная миссия в Алешках завершилась, колонны прибыли в Армянск
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершилась. Колонны с эвакуированными сейчас находятся в крымском Армянске, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
По ее словам, миссия прошла без инцидентов. Обе стороны отметили высокий уровень организации, а военным она выразила благодарность за обеспечение безопасности.
Сейчас колонны разделяются по направлениям. Тем, кто решил выехать на территорию Украины, такую возможность обеспечили. Жителей, которые остаются в России, разместят и окажут им необходимую поддержку. Яна Лантратова отметила, что людям еще предстоит решать вопросы с лечением, жильем, документами и возвращением к близким — им обещают помогать. Также омбудсмен держит связь с теми, кто остался в Алешках.
Миссию провели совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. За содействие и координацию Яна Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп и предложила сделать такие гуманитарные миссии при ее координации регулярными.
«Опыт Алешек и совместной работы с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом показал, что такие договоренности позволяют помогать людям даже в самых сложных условиях. Важно продолжить эту работу там, где мирные жители ждут поддержки», — подчеркнула Яна Лантратова.